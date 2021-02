Milan-Inter, Sky o Dazn: dove vedere il Derby in diretta tv e streaming

Ci siamo. E’ arrivato il giorno del Derby di ritorno tra Milan e Inter. Di seguito le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L’attesa è terminata. Alle 15 di domenica 21 febbraio, Milan e Inter si affrontano nel Derby della 23.a giornata di Serie A. Una sfida che, dopo un decennio, torna a mettere in palio punti per il primato in classifica con i rossoneri distanziati di un punto dagli uomini di Conte, al comando dopo il sorpasso avvenuto domenica scorsa in seguito al ko del Milan a Spezia e alla concomitante vittoria dell’Inter sulla Lazio.

Un Derby che avrà una collocazione in orario pomeridiano a causa della spartizione dei 20 big match del campionato tra Sky e Dazn. Sarà proprio quest’ultima a trasmettere Milan-Inter di oggi 21 febbraio, in seguito alla spartizione dei 20 big match di campionato avvenuta a inizio stagione che ha “obbligato” l’emittente streaming a posizionare il Derby in uno dei tre slot orari, disponibili per ogni turno di campionato.

Milan-Inter, come vederla su Dazn

Come ormai saprete, Dazn trasmette con la relativa applicazione disponibile per dispositivi mobili. Per accedere ai contenuti occorre essere registrati e sottoscrivere il relativo ticket di abbonamento mensile a 9.99€. Ci si può registrare in qualsiasi momento anche a ridosso del match. Per vedere Milan-inter basta selezionare la relativa finestra presente nella home page. Al termine, il match sarà disponibile in replica on demand con i relativi highlights.

La stessa applicazione di Dazn è disponibile anche su gran parte dei modelli di smart tv. Il procedimento per accedervi è il medesimo. Occorre scaricare l’applicazione dallo store, accedere se si è già registrati oppure registrarsi e sottoscrivere l’abbonamento mensile. Per chi non possiede una smart tv ma è abbonato a Dazn, Milan-Inter può essere vista in Tv tramite dispositivi di collegamento con smartphone, pc o tablet come Google Chromecast, Amazon Fire Stick o il tradizionale utilizzo dei cavi di connessione. I clienti a Sky che hanno sottoscritto l’opzione Dazn, possono vedere Milan-Inter in diretta tv su Dazn 1 al canale 209 del decoder. Su Sky Calcio Show o Sky Sport 24, highlights disponibili circa mezzora dopo la fine match.