Pioli: “La serata storta non è questa. Ibra ha chiesto il cambio”

Stefano Pioli ha commentato il pesante ko del suo Milan contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico rossonero al termine del derby di San Siro

Sconfitta pesante del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono stati battuti dall’Inter con un netto 3 a 0. Ecco le sue parole a ‘Dazn’: “Abbiamo fatto fatica a trovare qualità e intensità. Abbiamo permesso all’Inter di aspettare e ripartire. Non siamo riusciti a fare gol nel nostro momento migliore. Sul secondo gol dovevamo fermare prima la loro azione”.

Recupero palla in pressione alta – “Cosa non ha funzionato? L’Inter prende posizioni non facili per il nostro sistema di gioco. Non sempre siamo riusciti a fare quello che volevamo. Non siamo stati aggressivi perché non volevamo aprire il campo a loro ma poi abbiamo concesso… La loro qualità e la gestione del loro portiere è sempre molto precisa e lucida e non è facile portargli via il pallone“.

Handanovic determinante – “Ibra? È chiaro che un centravanti è condizionato dalla prestazione della squadra. Handanovic era da un po’ che non parava così tanto e così bene. È stata una settimana difficile ma ci riprenderemo”.

Ridimensionamento – “La nostra forza è il lavoro e l’equilibrio. Se mesi fa ci avessero detto che a questo punto eravamo secondi in classifica, tutti avrebbero fatto i salti di gioia. In queste tre partite non abbiamo messo in campo il massimo delle nostre qualità. Volevamo fare di più ovviamente in questi match ma non dobbiamo dimenticarci del nostro percorso.

La serata storta è stata quella di La Spezia ma non quella di stasera. Ci di spiace per i tifosi e il club ma abbiamo fatto la partita con generosità, con serietà ma bisogna alzare il livello, bisogna comunque lavorare di più e meglio”.

Condizione fisica – “Siamo stati l’unica squadra a fare i preliminari, adesso i giocatori che hanno giocato di più a causa degli infortuni hanno giocato troppo, gli altri invece devono giocare di più per trovare la condizione. Ma sono situazioni che possono starci in una stagione. E’ la prima settimana veramente negativa di questa stagione”.

La sostituzione di Ibra – “Ha chiesto il cambio per un crampo al polpaccio, non era più in grado di staccare. Poi vedremo per giovedì e domenica che scelte fare”.