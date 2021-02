Primavera, Sampdoria-Milan 1-0: dopo il derby rossoneri ancora KO

È finita la partita tra Sampdoria e Milan valida per il campionato Primavera 1 2020/2021. Il risultato finale premia la squadra blucerchiata. Nuovo KO per quella di mister Giunti.

In attesa del derby della Prima Squadra contro l’Inter, ha giocato il Milan Primavera. Trasferta insidiosa sul campo della Sampdoria, una vittoria sarebbe stata importante per riscattare la sconfitta dell’ultima giornata proprio nel derby.

I ragazzi di Federico Giunti non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo. Infatti, sono stati sconfitti 1-0, decisivo il gol al 77′ di Yayi Mpie. Un KO immeritato per i rossoneri, che hanno creato diverse occasioni ma non sono stati bravi a concretizzarle. Negli ultimi 20 metri è mancata la lucidità necessaria per andare in rete e vincere la partita.

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan Primavera, che sabato affronterà l’Ascoli al centro sportivo Vismara e avrà l’occasione per tornare a conquistare 3 punti importanti per la classifica. I rossoneri sono fermi a quota 15 e devono rialzarsi dopo gli ultimi risultati negativi. In settimana mister Giunti dovrà capire cosa non stia funzionando e trovare delle soluzioni.