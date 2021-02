Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Inter

Come cambia la classifica di Serie A dopo il tanto atteso e combattuto derby di oggi pomeriggio tra Milan ed Inter.

Pochi minuti fa si è concluso il big match della 23.a giornata di campionato, ovvero l’attesissimo derby della Madonnina tra Milan ed Inter.

I rossoneri hanno subito una pesante sconfitta per 3-0 che allontana il primo posto ulteriormente.

La classifica di Serie A, in attesa delle tre sfide mancanti di questo turno, vede ora il Milan restare a quota 49 punti, al secondo posto.

L’Inter invece prova la fuga: con la vittoria nel derby la banda di Conte sale a 53 punti, andando a +4 dai rivali cittadini.

Leggi anche > Il tabellino e le pagelle di Milan-Inter

Milan al secondo posto: occhio a Roma e Juventus

Il Milan per la prima volta in stagione resta dunque lontano dalla vetta per più di una giornata. Ha perso la testa della classifica la scorsa settimana e ora si ritrova a -4 dall’Inter.

I rossoneri restano in corsa per il titolo, visto che mancano ancora 15 partite al termine del campionato. Ma non deve perdere d’occhio l’obiettivo principale: la qualificazione alla Champions League.

Il vantaggio sulle altre pretendenti è ampio, ma occhio a Roma e Juventus: vincendo rispettivamente contro Benevento e Crotone tra oggi e domani le due rivali si potrebbero portare a tre e quattro punti dal Milan.

Occhio soprattutto alla prossima giornata: si gioca lo scontro diretto Roma-Milan ed i ragazzi di mister Pioli devono evitare un altro k.o. che rischierebbe di avvicinare ulteriormente le rivali al secondo posto.