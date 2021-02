Maldini continua a monitorare la situazione di Thauvin, in scadenza col Marsiglia, ed è pronto a sferrare l’assalto per portarlo al Milan in estate.

Il Milan in questo momento è concentrato soprattutto sulle vicende di campo e sui rinnovi di contratto, però la dirigenza fa dei pensieri anche sul prossimo calciomercato estivo. Si alcuni affari si cerca di muoversi con anticipo.

È il caso di quei giocatori in scadenza che il club rossonero ha messo nel mirino e che vorrebbe prendere a parametro zero. I contatti sono avviati per provare ad avere la meglio sulla concorrenza. Tra i profili che piacciono molto a Paolo Maldini e a Frederic Massara c’è sicuramente Florian Thauvin, da tempo nel mirino e obiettivo concreto per la prossima campagna acquisti.

Mercato Milan, assalto a Thauvin del Marsiglia

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l’esterno offensivo francese ha dato priorità al Milan. Ciò mette la società rossonera nella condizione migliore per poter trattare e battere la concorrenza. Maldini e Massara sono pronti a chiudere l’accordo offrendo un contratto con ingaggio da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il Milan è fiducioso di riuscire ad assicurarsi Thauvin, sulle cui tracce ci sono squadre della Liga e della Premier League. In queste settimane si è parlato soprattutto di Siviglia e Leicester City come concorrenti principali. Il Diavolo sembra in vantaggio nella corsa al calciatore, ritenuto il rinforzo ideale per la fascia destra offensiva nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Il Marsiglia, comunque, non si arrende. Spera ancora di riuscire a convincere Thauvin a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021. Nonostante il diretto interessato abbia fatto intendere di voler cambiare aria, il club francese proverà comunque a persuaderlo a rimanere in Costa Azzurra. Il management spera che possa essere di aiuto l’arrivo di Jorge Sampaoli, allenatore scelto per sostituire l’esonerato André Villas Boas.

Vedremo se il Marsiglia riuscirà a raggiungere il difficile obiettivo. Il Milan è in agguato e auspica di concretizzare presto l’intesa contrattuale con l’entourage dell’ex Newcastle United.