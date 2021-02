Milan-Stella Rossa, arbitra Manzano: un solo precedente

Designato l’arbitro del match di Europa League tra il Milan e Stella Rossa, gara di ritorno dei sedicesimi di finale.

Pochi minuti fa la UEFA ha pubblicato le designazioni arbitrali per la prossima tornata di gare di Europa League.

Il match Milan-Stella Rossa, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale, sarà diretto dallo spagnolo Jesus Gil Manzano.

Il fischietto nativo di Don Benito sarà coadiuvato da una squadra arbitrale tutta iberica: i guardalinee saranno Barbero e Nevado, mentre alla postazione VAR siederà Alejandro Hernandez.

Manzano in questa stagione ha già diretto il Milan in Europa League, arbitrando l’infinito playoff tra i rossoneri ed il Rio Ave, terminato 11-10 per la squadra di Stefano Pioli ai calci di rigore.

Un solo precedente anche con la Stella Rossa, sempre contro un’italiana: nel 2018 Manzano ha diretto il match perso 3-1 dai serbi contro il Napoli in Champions League.