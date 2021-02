MotoGP, Fausto Gresini è morto: il comunicato del team

Purtroppo Fausto Gresini è morto. Il suo team ha confermato il decesso dell’ex pilota e manager, che era ricoverato in ospedale a Bologna causa Covid.

Fausto Gresini non ce l’ha fatta. Dopo una lunga battaglia contro il Covid-19, l’ex pilota e manager del Motomondiale è morto all’età di 60 anni.

A dare la terribile notizia ufficiale è stato il team Gresini Racing, squadra corse da lui creata dopo la fine della sua carriera da rider. Queste le parole del comunicato: «La notizia che non avremmo mai voluto dare, e che purtroppo siamo costretti a condividere con tutti voi. Dopo quasi due mesi di lotta contro il Covid, Fausto Gresini è tristemente scomparso, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni».

Gresini era stato ricoverato il 27 dicembre dopo aver accusato i sintomi del Covid-19. Al momento della morte si trovava ancora nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna. A inizio febbraio il tampone era risultato negativo, ma il terribile coronavirus ha colpito in maniera importante i suoi polmoni e le condizioni di salute sono state altalenanti in queste settimane.

Ci sono stati dei momenti nei quali il team Gresini Racing e il figlio Lorenzo avevano dato notizie incoraggianti e c’era la sensazione che Fausto Gresini potesse veramente riprendersi. Ma di recente c’è stato un peggioramento che lo ha portato a perdere la sua battaglia, dopo le tante vinte in pista da pilota e da manager.

Gresini è stato un due volte campione del mondo nella classe 125. È stato pilota nel Motomondiale tra il 1982 e il 1994 disputando 132 gare, vincendone 21 e conquistando complessivamente 47 podi. Nel 1997 ha fondato il suo team e ha vinto tre titoli: con Daijiro Kato in 250 nel 2001, con Toni Elias in Moto2 nel 2010 e con Jorge Martin in Moto3 nel 2018. La sua è stata l’ultima squadra per la quale ha corso Marco Simoncelli, indimenticato rider venuto a mancare nel terribile incidente di Sepang nel 2011.

Sono tanti i messaggi di affetto rivolti a Gresini in questo momento difficile. Il pensiero va soprattutto alla famiglia e al team, ai quali rivolgiamo anche noi le nostre sentite condoglianze per questa brutta perdita.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb

— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 23, 2021