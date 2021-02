Bennacer infortunato, nessuna ricaduta: il punto di Pioli

Pioli nella conferenza pre Milan-Stella Rossa ha spiegato quali siano le condizioni fisiche di Bennacer, alle prese con un nuovo infortunio.

Non sono pochi coloro che hanno giudicato il Milan fortunato in questa stagione per i risultati ottenuti, togliendo anche dei meriti alla squadra. Tuttavia, qualcuno dimentica i tanti problemi con i quali Stefano Pioli ha dovuto fare i conti.

Tra positivi al Covid-19 e infortuni, ci sono stati diversi giocatori che hanno dovuto dare forfait. Sono venuti a mancare elementi molto importanti della formazione e non si può certo dire che il Diavolo sia stato fortunato. Anche perché i problemi fisici di certi calciatori stanno proseguendo. Basti pensare a Ismael Bennacer.

Milan news, Pioli sull’infortunio di Bennacer

Pioli nella conferenza stampa sostenuta alla vigilia di Milan-Stella Rossa di Europa League è stato interpellato sulle condizioni fisiche di Bennacer e ha così risposto: «Non ha avuto una ricaduta, non si è rifatto male. Non ha la stessa elasticità e la stessa forza nel muscolo in cui ha subito l’infortunio. Per fortuna non è una ricaduta, però gli serve del lavoro più individuale e credo che per questa settimana non lavorerà con la squadra. Speriamo di averlo presto a disposizione».

L’ex Empoli è destinato a saltare sia l’impegno di Europa League che quello di domenica in campionato contro la Roma. È necessario fare del lavoro specifico affinché il muscolo della coscia destra torni nella giusta condizione per consentire all’algerino di correre senza avere fastidi.

Sicuramente è positivo che non vi sia stata una ricaduta e dunque non si tratti di un infortunio grave. Però lo staff rossonero vuole adoperare la massima cautela nel trattare Bennacer, giocatore molto prezioso per Pioli e per tutta la squadra. Un peccato che ci sia stato un nuovo stop a poca distanza dal suo rientro dal precedente infortunio.