Rinnovo Calhanoglu, c’è la data per la firma: i dettagli

Hakan Calhanoglu e il Milan sono sempre più vicini a un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2025, domani l’incontro decisivo.

I tanti nodi contrattuali in casa Milan, dopo vere e autentiche telenovele, stanno per essere sciolti, e il primo in maniera positiva: Hakan Calhanoglu è pronto al rinnovo fino al 2025. Il trequartista turco, dopo qualche rimostranza verso la fine del 2020, ha sempre aperto alla possibilità di rimanere al Milan, e i suoi agenti sono stati incaricati di chiudere l’accordo.

Dopo mesi di trattativa la giornata chiave dovrebbe essere domani, quando Paolo Maldini riceverà nel suo ufficio di casa Milan Gordon Stipic, il capo degli agenti del calciatore rossonero. L’ultimo ostacolo è quello di far quadrare gli ultimi conti, con l’intesa definitiva per far collidere domanda e offerta.

I dettagli sul rinnovo di Calhanoglu

C’è ottimismo per il prolungamento del contratto di Hakan Calhanoglu, con il club e i rappresentati del calciatore che in questi mesi hanno lavorato a dirotto per accontentare tutte le parti. Il Milan ha sempre riconosciuto i meriti del proprio numero 10, sia dentro che fuori dal campo, mentre il calciatore è sempre stato felice a Milano.

Nelle ultime due stagioni, soprattutto con l’arrivo sulla panchina di Stefano Pioli, il fantasista ha espresso il suo miglior calcio in assoluto, risultando uno dei migliori elementi in organico, attirando su di sé le attenzioni di importanti club, anche italiani.

Tuttavia il turco, complice anche l’ottimo momento del Milan, al netto delle due sconfitte consecutive di queste settimane, si è detto sempre disposto a sposare la causa del Diavolo.

Come riportato stamani dalla Gazzetta dello Sport domani il club e l’agente del calciatore si incontreranno per limare il milione di differenza che balla tra i 4 offerti dal Milan e i 5 richiesti dal calciatore.

Per venire in contro alle richieste di entrambi, e soprattutto per stimolare il già ottimo rendimento dell’atleta, il Milan potrebbe leggermente alzare l’offerta di base e aggiungere dei cospicui bonus per arrivare alla cifra desiderata dal calciatore.

Filtra grande ottimismo, con un accordo che potrebbe essere già trovato domani.