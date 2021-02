Compleanno Donnarumma, gli auguri del Milan: “Come passa il tempo”

Per il ventiduesimo compleanno di Gianlugi Donnarumma il milan dedica un post speciale portiere rossonero con un messaggio speciale.

22 candeline spente oggi, 200 gare toccate domenica in campionato – tutte ovviamente col Milan – e una qualificazione in Europa League da centrare nel giorno del proprio compleanno: Gianluigi Donnarumma vuole festeggiare con una vittoria contro la Stella Rossa di Belgrado il giorno della sua nascita.

Per la ricorrenza anche il Milan ha espresso un augurio speciale al proprio portiere sui canali social, ricordando il suo arrivo a Milanello, e quanto veloci passi il tempo.

Il Milan, sui propri canali canali social ha fatto gli auguri a Gigio Donnarumma per i suoi 22 anni con una dedica speciale: “Sei arrivato che eri un bambino, a 16 anni l’esordio e oggi siamo già a 22… Come passa il tempo: tanti auguri Gigio”.

