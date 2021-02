Inter, ufficiale: Marotta e altri quattro positivi al Covid-19

Allerta in casa Inter per un focolaio che ha coinvolto cinque componenti del gruppo squadra, tra cui Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Secondo focolaio calcistico a pochi giorni di distanza dalla drammatica situazione al Torino, dove sette atleti sono risultati positivi al Covid 19, adesso è il turno dell’Inter, che in comunicato ufficiale ha dichiarato di avere ben cinque positivi nel gruppo squadra.

Una notizia che giunge a quattro giorni dal derby di Milano, quando le compagini milanesi si sono affrontate nella stracittadina.

Inter, cinque positivi a 4 giorni dal derby

L’Inter, in queste ore ha diramato un comunicato ufficiale che conferma che il gruppo squadra ha visto cinque casi di positività, ma fortunatamente nessun calciatore. I positivi sono i due amministratori delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta oltre a Piero Ausilio, direttore sportivo e l’avvocato del club. L’unico membro dello staff tecnico colpito, quindi vicino ai calciatori non è stato reso noto per privacy.

La squadra al momento è in attesa dei tamponi.

Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

“FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati – comunica che sono risultati positivi al Covid-19: i due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico.

Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario.”