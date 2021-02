Milan, l’alternativa a Thauvin è Ikoné: chi è l’esterno del Lille

Nel taccuino di Paolo Maldini è finito il nome di Jonathan Ikoné, astro nascente del calcio francese che gioca come esterno offensivo.

Giovane, talentuoso e di sicura prospettiva: il profilo di Jonathan Ikoné è quello ideale per l’ambizioso progetto del Milan firmato da Ivan Gazidis e Paolo Maldini. Ikoné è stato visionato dai rossoneri in Europa League, essendo un tesserato del Lille, che hanno costretto il Diavolo alla prima sconfitta stagionale.

La dirigenza lo segue con attenzione e potrebbe meterlo in cima alla lista dei desideri. Il primo obiettivo resta Florian Thuavin, in scadenza con l’Olympique Marsiglia e già contattato da Maldini. Le offerte per lui sono tante però, ecco perché il Milan sta riflettendo anche su altri profili

Il ragazzo è uno dei nomi più gettonati in Francia. Molti club avrebbero messo gli occhi su di lui, in Italia l’Inter. I nerazzurri potrebbero accendere un infuocato derby di mercato, come già accaduto spesso in questi anni.

Leggi anche:

Ikoné, ruolo e caratteristiche

Jonathan Ikoné è un esterno destro, all’occorrenza anche trequartista e ala sinistra, mancino e classe 1998. In Francia è considerato uno dei calciatori più promettenti per le sue caratteristiche spiccatamente offensive.

È un mancino che parte dalla fascia opposta per poi accentrarsi e calciare col piede preferito ed ha ottima capacità di dribbling.

Scuola Paris Saint Germain, arrivato a Lille nell’estate del 2018 si è imposto grazie alla sua rapidità in campo aperto e alla sua ottima propensione al gol. 21 reti siglate nella sua brevissima carriera, 7 delle quali in questa stagione di cui ben 3 in Europa League.

Non disdegna l’assist, in stagione ha fornito 5 assistenze convertite in rete dai compagni di squadra, 3 in campionato e 2 in Europa League.

Valore e stipendio

Il valore di mercato, stando al sito specializzato Transfertmarkt si aggira attorno ai 28 milioni di euro, tuttavia il Lille ne chiede almeno 40, visto il potenziale del ragazzo.

Al momento la quotazione non può scendere visto che il calciatore ha un contratto da meno di un milione di euro che scadrà nel 2023. Il Lille però è già disposto a siglare al rialzo per trattenere il ragazzo.