Filip Stankovic, figlio di Dejan, al centro di molte critiche su Instagram per un post pubblicato dopo Milan-Stella Rossa di Europa League.

La Stella Rossa ha creato più problemi del previsto al Milan nei Sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. Tra andata e ritorno sono arrivati due pareggi.

A Belgrado 2-2 e a Milano 1-1. Grazie alla regola che dà maggiore valore ai gol fuori casa, i rossoneri hanno superato il turno qualificandosi per gli Ottavi. Una qualificazione con tante difficoltà, soprattutto nel match di San Siro. I serbi hanno concretamente rischiato di vincere e di eliminare la squadra di Stefano Pioli.

Filip Stankovic, polemica social dopo Milan-Stella Rossa

Dejan Stankovic nel post-partita di Milan-Stella Rossa si è detto orgoglioso dei suoi ragazzi, che in campionato sono primi e che in Europa League hanno ben figurato contro un’avversaria più forte. Sicuramente questa esperienza servirà al suo gruppo per crescere ulteriormente.

Ma nel dopo gara di San Siro c’è stato un altro Stankovic ad essere stato meno diplomatico nelle dichiarazioni. Si tratta di Filip, figlio di Dejan e portiere dell’Inter Primavera. Infatti, sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una foto con il logo della Stella Rossa e scritto il seguente messaggio: “Fiero di te papà. #milanmerda“.

Sicuramente un gesto poco elegante da parte di Filip Stankovic, che dopo aver ricevuto molte critiche ha rimosso il post. Ovviamente le polemiche proseguono, com’è normale che sia dato che è il tesserato di un’altra squadra e il comportamento che ha tenuto non è certamente esemplare.

Si fosse limitato a congratularsi con suo padre Dejan e la Stella Rossa, sarebbe stato meglio. Purtroppo è andato oltre e le critiche sono normali, anche se sbaglia chi va oltre arrivando a rivolgergli offese pesanti.