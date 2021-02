Rinnovo Donnarumma, Di Marzio: “Il Milan farà un’eccezione”

Il portiere Gianluigi Donnarumma ancora in bilico dal punto di vista del rinnovo: le ultime secondo l’esperto di mercato Di Marzio.

Nel giorno del suo 22° compleanno, Gianluigi Donnarumma continua ad essere al centro delle cronache rossonere.

Il portiere del Milan infatti, oltre a celebrare il personale anniversario, è sempre chiacchieratissimo per via del rinnovo contrattuale ancora non siglato.

La scadenza del 30 giugno 2021 è sempre più vicina. Per il Milan è una corsa contro il tempo, ostacolata ovviamente da parametri economici imposti dall’agente Mino Raiola.

Le ultime informazioni riguardanti l’eventuale accordo tra Donnarumma ed il Milan sono arrivate poco fa dall’emittente Sky Sport.

Di Marzio su Donnarumma: “Si lavora, ma occhio alle alternative”

A parlare poco fa ai microfoni del canale satellitare è stato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Il noto giornalista ha detto che il Milan è sempre a lavoro per blindare Donnarumma, con tanto di offerta formale già inviata: “Il Milan farà un’eccezione per trattenere un calciatore del suo valore. Non solo per il livello tecnico, ma anche per la scadenza ormai prossima. So che il club ha offerto un contratto più alto di quello attuale, nonostante i problemi dovuti al Covid”.

Dunque i rossoneri, come già anticipato dai vari media nelle ultime settimane, si è spinto oltre i 6 milioni netti che il portiere percepisce attualmente, come da accordi raggiunti nel 2017.

Ma ciò potrebbe non bastare. Infatti Di Marzio non esclude un’alternativa: “Se Donnarumma dovesse comunque partire, il Milan certamente troverebbe sul mercato un sostituto spendendo una cifra importante”.

Dunque purtroppo il Milan non può escludere la rottura con Donnarumama e Raiola, visto che mancano circa quattro mesi al termine del contratto. Ma di certo il club cercherà di sostituire il classe ’99 con un portiere di ottimo livello.

Le prossime settimane saranno decisive. Il Milan propone intorno ai 7,5 milioni di euro all’anno, Raiola ha sparato una richiesta da 10 milioni complessivi. Possibile che tra bonus e clausole varie si arrivi ad un accordo, fin troppo sudato e faticoso rispetto alle previsioni.