Calciomercato Milan, dal Belgio: “Scelto il sostituto di Romagnoli”

Il giovane difensore piace davvero al Milan. Arriva la conferma dalla stampa belga in vista della prossima stagione.

Una delle società europee di maggior spessore nella ricerca e nella crescita di giovani talenti internazionali è sicuramente il Club Bruges.

I belgi, una delle rivelazioni nelle competizioni europee recenti, hanno aiutato a far esplodere diversi calciatori di spessore e prospettiva.

L’ultimo di questi sembra essere il difensore Odilon Kossounou. Un giovanissimo stopper che ha già mostrato le sue qualità difensive in questa stagione.

Secondo quanto riporta il portale belga Voetbalbelgie.be, il Milan è in corsa per il cartellino di Kossounou. I rossoneri starebbero pensando a lui come sostituto (o alternativa) ad Alessio Romagnoli, il tanto criticato capitano.

Un’ipotesi di prospettiva che però potrebbe essere ostacolata dalla concorrenza di diversi club europei.

Chi è Kossounou: il 20enne diviso tra Serie A e Premier

Classe 2001 di origine ivoriana, Odilon Kossounou è considerato il centrale del campionato belga con maggiori qualità future.

Scopriamo qualcosa in più su questo difensore che fa già parlare molto di sé. Kossounou è sbarcato in Europa precisamente due anni fa, virando verso la Svezia.

L’Hammarby, club di cui Zlatan Ibrahimovic detiene parte delle quote, lo scovò e acquistò dalla Costa d’Avorio. Dopo soli sei mesi esaltanti, il Club Bruges ha voluto ingaggiarlo senza perdere tempo, spendendo 2,8 milioni di euro per portarlo in Belgio.

Alla sua seconda stagione con i neroazzurri, Kossounou è già divenuto un leader della formazione belga. Finora in stagione ha collezionato 29 presenze ufficiali, di cui 5 nella fase a gironi di Champions League.

Fisico possente, con altezza da 191 centimetri, l’ivoriano è uno stopper concreto e roccioso, che non disdegna anche qualche sortita offensiva. Si sta facendo le ossa in un campionato meno prestigioso per poi avere la maturità giusta per sbarcare in Premier League o Serie A.

Oltre al Milan anche Arsenal, Wolverhampton e Inter sono sulle tracce di Kossounou. Una corsa al giovane talento africano che passerà anche dalle richieste del Bruges, che valuta almeno 20 milioni di euro il proprio difensore.