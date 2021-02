Milan-Stella Rossa, probabili formazioni: Pioli fa turnover parziale

Stefano Pioli e Dejan Stankovic hanno le idee chiare sulle formazioni da impiegare in Milan-Stella Rossa di Europa League oggi a San Siro.

Stasera a San Siro si gioca Milan-Stella Rossa, ritorno dei Sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. Si riparte dal 2-2 dell’andata in Serbia, un risultato che favorisce i rossoneri.

La squadra di Stefano Pioli deve evitare di perdere per passare il turno. La qualificazione agli Ottavi si può ottenere anche pareggiando 0-0 oppure 1-1. Ma, ovviamente, l’obiettivo è vincere per cercare di risollevarsi da un periodo difficile e riprendere morale in vista dei prossimi impegni. Domenica sera allo stadio Olimpico c’è il big match contro la Roma.

Europa League, probabili formazioni Milan-Stella Rossa

Pioli per Milan-Stella Rossa conferma il modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Gigio Donnarumma, che oggi compie 22 anni. In difesa l’unica variazione rispetto a quello che è solitamente l’assetto titolare è Fikayo Tomori, che rimpiazza Simon Kjaer al fianco di capitan Alessio Romagnoli. Reparto completato dai terzini Davide Calabria e Theo Hernandez

A centrocampo spazio a Soualiho Meite come partner di Franck Kessie. Assente per infortunio Ismael Bennacer, mentre Sandro Tonali partirà dalla panchina. L’ex Brescia viene preservato in vista di Roma-Milan.

Nel tridente di trequartisti agiranno Samuel Castillejo, Rade Krunic e Hakan Calhanoglu. La prima punta sarà Rafael Leao, con Zlatan Ibrahimovic che partirà dalla panchina. Out per infortunio Mario Mandzukic.

Dejan Stankovic schiererà la sua squadra con il modulo 3-4-2-1. Dovrà rinunciare agli squalificati Milunovic e Rodic, oltre all’infortunato Erakovic. In attacco dovrebbe giocare Falcinelli, come all’andata, mentre l’altro italiano Falco probabilmente partirà dalla panchina ed entrerà solo a gara in corso come avvenuto a Belgrado.

EUROPA LEAGUE | MILAN – STELLA ROSSA | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Meite; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Rafael Leao.

Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Gaijc (Vukanovic); Gobeljic, Kanga, Petrovic, Gavric; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli.