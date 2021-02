Kessie, gol e dedica a Willy Ta Bi in Milan-Stella Rossa | Foto

Kessie dopo il rigore realizzato in Milan-Stella Rossa ha esposto una maglia in onore di Willy Ta Bi, connazionale recentemente morto di tumore a soli 21 anni.

È stato di Franck Kessie il gol che ha portato il Milan in vantaggio sulla Stella Rossa a San Siro. Anche se i serbi hanno poi pareggiato, la squadra di Stefano Pioli si è comunque qualificata agli Ottavi di Europa League.

Il centrocampista rossonero ha segnato su calcio di rigore, spiazzando completamente il portiere avversario. Si è dimostrato un’altra volta un cecchino dagli 11 metri. Sicuramente è il migliore rigorista presente nel Milan ed merita di essere la prima scelta quando vengono assegnati dei penalty.

Kessie dopo il gol realizzato alla Stella Rossa ha esultato insieme ai compagni, ma ha voluto anche fare una dedica speciale a Willy Ta Bi. Infatti, ha mostrato una maglia con scritto “Addio campione” per ricordare il 21enne calciatore connazionale morto recentemente per un tumore al fegato. Ha fatto un bel gesto per onorare un ragazzo che come lui aveva militato nell’Atalanta e che purtroppo è venuto a mancare per una brutta malattia.

Di seguito il post pubblicato da Kessie sul suo profilo ufficiale Instagram con la foto dell’atto compiuto dopo la marcatura in Milan-Stella Rossa di Europa League.