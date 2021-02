Ultim’ora – Adriano Galliani positivo al Covid | Le sue condizioni

Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19. La notizia è dell’ultim’ora. Il rinomato dirigente si trova in isolamento

Anche Adriano Galliani è risultato positivo al coronavirus. L’amministratore delegato del Monza aveva effettuato dei controlli in vista del match che giocherà la sua squadra domani contro il Cittadella.

Ebbene, l’esito del tampone ha sottolineato la positività al Covid di Galliani, che adesso si trova in isolamento presso il suo domicilio. Secondo quanto appreso, l’AD non presenta attualmente alcun sintomo. La società del Monza ha informato della notizia sul proprio sito attraverso un comunicato ufficiale:

”A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto.

L’Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio”.

L’ex AD rossonero si era recato a Roma in compagnia di Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Angelo Capellini. I quattro manager si trovavano nella capitale per partecipare alla rielezione di Gabriele Gravina, nell’assemblea della FIGC.