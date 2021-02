I tifosi hanno deciso: fuori Romagnoli! Coppia inedita per Roma-Milan

I tifosi rossoneri non hanno dubbi. Contro la Roma è meglio schierare la coppia di difesa Tomori-Kjaer. Romagnoli è stato troppo deludente

Dopo la sconfitta contro Spezia ed Inter, ma anche a seguito dei deludenti pareggi contro la Stella Rossa, le doti e le qualità di Alessio Romagnoli sono state ampiamente messe in dubbio. Errori all’estremo della banalità quelli commessi dal capitano rossonero, sembrato incapace di presidiare la difesa con carattere.

Il gol subito ieri sera dalla Stella Rossa, e messo a segno da El Fardou Ben, ne è stato un pò la conferma. Proprio come nel derby, sulla rete di Romelo Lukaku, Romagnoli ha mantenuto una erronea distanza dall’avversario consentendogli di calciare e concludere in rete. Ciò ha permesso di mettere in bilico la qualificazione dei rossoneri agli ottavi dell’Europa League, e di giocare il match con un atteggiamento impaurito e non lucido.

I plurimi errori difensivi del difensore italiano hanno puntato i riflettori su Fikayo Tomori, il centrale di difesa arrivato in prestito dal Chelsea. Il 22enne inglese, quando chiamato in causa, ha sempre dimostrato grandi doti e capacità di difendere la porta rossonera. Per tale motivo il suo profilo è favorito dalla maggioranza dei tifosi milanisti, che lo vorrebbero come titolare della retroguardia.

La nostra redazione ha di fatto proposto un sondaggio su Twitter ai tanti fan rossoneri, chiedendo quale sarebbe quindi la migliore coppia di difesa per fronteggiare la Roma domenica sera: un match assolutamente importante per le sorti del Milan in ottica quarto posto. Ebbene i nostri follower non hanno avuto dubbi.

L’esito del sondaggio Twitter

Nel nostro sondaggio Twitter abbiamo chiesto ai tanti fan rossoneri: “Quale tandem difensivo schierereste contro la Roma?”. Ebbene la stragrande maggioranza ha votato per la coppia Tomori-Kjaer, con una percentuale dell’88,8%. Soltanto l’1,1% ha votato la coppia Kjaer-Romagnoli.

Infine, il 10,1% dei votanti opererebbe per schierare al centro della difesa a 4 Tomori e Romagnoli. Insomma, gli errori quando sono evidenti mettono inevitabilmente in discussione la validità di un giocatore, ed è ciò che è attualmente accaduto ad Alessio.

Di seguito l’esito del nostro sondaggio Twitter: