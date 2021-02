Kjaer: “Manchester United? Preferisco le più forti. Dobbiamo reagire”

Simon Kjaer è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Tema cruciale della discussione gli ottavi di Europa League contro il Manchester United

Simon Kjaer è stata un pò la sorpresa di questo nuovo Milan. Quando è stato acquistato dall’Atalanta per soli 3,5 mln di euro, tanti tifosi erano scettici sulle sue qualità e anche sulle sue condizioni fisiche. Ma a poco a poco, partita per partita, il gigante danese si è imposto come pedina indispensabile della difesa rossonera.

Bravo ad ostacolare l’avversario, sia su duello aereo che palla a terra, Kjaer si è anche fatto conoscere per la buona capacità di costruire azioni dal basso, con dei magici lanci lunghi: una peculiarità che non tutti i difensori posseggono. Ebbene, dopo pochi mesi Simon è entrato nelle grazie sia dell’allenatore Stefano Pioli, sia della dirigenza che di tutti i tifosi.

È diventato di fatto un titolarissimo dei rossoneri. Peccato per l’ultimo periodo, in quanto il danese ha molto spesso sofferto di problemi muscolari. Numerosi gli infortuni che lo hanno costretto fuori dal campo, a volte per lunghi periodi altre per pochi giorni. Ma è chiaro che la sua condizione fisica altalenante ha avuto delle conseguenze nelle sue prestazioni sul campo.

Per questo, in diverse gare è subentrato al 31enne Fikayo Tomori, neoacquisto del club rossonero. Ad ogni modo Kjaer sembra si stia riprendendo dagli acciacchi, e si spera di riaverlo con costanza nel più breve tempo possibile.

Gli impegni in programma sono tanti, e il suo apporto è necessario. La qualificazione agli ottavi rende infatti il mese di marzo cruciale per le sorti del Milan e dei suoi obiettivi. Certo è che avere il Manchester United come avversaria complica le cose, ma per il Milan può essere il giusto stimolo a ritrovare la condizione più adatta.

Le parole di Kjaer sugli ottavi contro il Manchester

I sorteggi effettuati oggi hanno deciso che il Milan affronterà agli ottavi di finale di Europa League il Manchester United di Ole Solskjaer. Della difficile sfida ne ha parlato proprio Kjaer ai microfoni di Sky Sport.

Queste le parole del danese al riguardo:

“Mi fa tantissimo piacere incontrare il Manchester United agli ottavi, assolutamente! Ho sempre preferito giocare contro le più forti, sarà una gara complicata ma giochiamo a calcio per questo. E’ una gara molto difficile, stiamo lavorando anche adesso per migliorare”.

Kjaer ha poi concluso evidenziando il periodo un pò complicato che sta attraversando l’intera squadra: “Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al massimo, ma durante una stagione ci sono sempre dei periodi meno semplici. Dobbiamo reagire subito, e la partita di Manchester sarà una bella gara per tutti”

Ai microfoni di Milan TV

Ai microfoni di MilanTv queste le parole di Kjaer sul campionato e la sfida contro la Roma:

Sul momento complicato: “E’ un campionato diverso: mentalmente e fisicamente. Abbiamo fatto 14 mesi molto buoni, il nostro lavoro è stato giusto. Ma le difficoltà fanno parte del calcio“.

Sulla squadra: “Quando ci alleniamo la voglia di lavorare è sempre uguale, tanta, abbiamo sempre fame di vittoria. Nei periodi complicati è più difficile rialzarsi, ma il mister ci sta dando gli stimoli per reagire immediatamente. Prima torneremo al nostro livello, più riusciremo a crescere“.

Sulla mancanza dei tifosi: “Senza tifosi vedi la differenza, ma ci siamo abituati. Quando torneranno avvertiremo una grandissima emozione. Sarà come la prima volta che entri in uno stadio“.

Sul lavoro settimanale: “Non cambiamo il nostro modo di lavorare, continuiamo sulla stessa strada. È normale trovare difficoltà in un campionato ma stiamo in fiducia e crediamo di essere una grande squadra“.

Sulle ultime sconfitte: “Siamo undici in campo, si vince e si perde tutti insieme. Su questo non ho mai avuto alcun dubbio”.

Sulle sensazioni del momento: “Abbiamo voglia di tornare a vincere. Le gare contro Spezia e Inter non sono state giocate al nostro livello. Siamo sereni, conosciamo il nostro livello, sappiamo dove facciamo bene e dove dobbiamo migliorare ancora. Facciamo il nostro lavoro”.