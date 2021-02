Europa League, Baresi: “Milan sfortunato, United favorito”

Il commento del grande Franco Baresi al sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League che hanno visto il Milan pescare il Manchester.

I tifosi del Milan hanno ovviamente storto la bocca ieri, intorno alle ore 13, durante i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League.

L’urna ha accoppiato i rossoneri con un’altra big europea di grande calibro, gli inglesi del Manchester United.

Poteva andare certamente meglio al Milan, che avrebbe potuto affrontare squadre facenti parte di federazioni meno prestigiose e potenti. Invece la sorte ha voluto che il Diavolo trovasse di nuovo sul suo cammino europeo i Red Devils.

A commentare l’esito del sorteggio di ieri pomeriggio c’ha pensato Franco Baresi. Il grande libero del Milan del passato ha parlato ai microfoni de L’Equipe.

Baresi non è molto ottimista per la sfida tra i rossoneri e lo United, visto il blasone della formazione allenata da Oleg Solskjaer.

“Poteva andare meglio, siamo stati molto sfortunati – ammette l’ex capitano rossonero – Il Manchester United è favorito, sia per la partita che per l’intera competizione. Hanno grandissimi calciatori, sappiamo che sarà molto difficile. Il Milan dovrà prepararsi al meglio per questa doppia sfida”.

Secondo l’opinione generale infatti lo United è uno dei club decisamente più attrezzati per vincere l’Europa League, insieme al Milan stesso ed alle altre squadre inglesi, ovvero Tottenham e Arsenal.

Basta ricordare che la squadra britannica nel 2017 ha già vinto questa competizione, con un certo Zlatan Ibrahimovic come punta di diamante, affiancato da un’altra conoscenza del nostro calcio come il romanista Henrik Mkhitaryan.