Calciomercato Milan – Idea dal Siviglia: clausola da 50 milioni!

Al Milan piace molto Bryan Gil, talento del Siviglia in prestito all’Eibar. Concorrenza importante e cifre che rendono l’affare difficile.

La qualificazione in Champions League è molto importante per il Milan, che con i ricchi premi UEFA avrebbe benefici notevoli. Miglioreranno i conti del bilancio e ci saranno più risorse da poter investire nel calciomercato.

Anche se la sessione estiva è ancora lontana, gli osservatori rossoneri sono sempre al lavoro per studiare profili che possano essere utili al rafforzamento della squadra. Il capo-scout Geoffrey Moncada lavora senza sosta e dialoga con Paolo Maldini e Frederic Massara confrontandosi su vari giocatori. La scelta degli acquisti è frutto di un lavoro di squadra.

Leggi anche:

Mercato Milan, Bryan Gil nel mirino

Tra i calciatori visionati dal Milan c’è anche Bryan Gil. A rivelarlo sono i colleghi di Estadio Deportivo, specificando che comunque l’operazione non è affatto semplice.

Il 20enne esterno offensivo spagnolo è di proprietà del Siviglia, ma in questa stagione sta giocando in prestito all’Eibar. Buoni i suoi numeri: 3 gol e 3 assist in 18 partite giocate. Il suo rendimento ha convinto il club andaluso a cercare di blindarlo contrattualmente.

Bryan Gil va in scadenza di contratto a giugno 2023 e il Siviglia punta a rinnovare aumentando la sua clausola di risoluzione attualmente fissata a 50 milioni di euro. Ci sono stati già degli incontri tra il direttore sportivo Monchi e l’agente Amadeo Rangel, al quale è stata ribadita la volontà della società di dare spazio al ragazzo nella prossima stagione.

Per il Milan e per altre squadre difficile mettere le mani sul giocatore. Oltre ai rossoneri, anche Barcellona e Arsenal hanno messo gli occhi su Gil. Il giovane talento ha grande potenziale e potrebbe diventare un calciatore di alto livello nei prossimi anni. Il Siviglia lo sa e vuole mettersi in una posizione di ulteriore forza alzando la clausola risolutiva e valorizzando l’esterno nella prossima stagione.