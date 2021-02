Calciomercato Milan – Futuro Brahim Diaz: Maldini ha deciso!

Il Milan ha finora avuto buone impressioni su Brahim Diaz, talento con qualità e grande potenziale. Maldini sembra avere le idee molto chiare.

Verso fine stagione il Milan dovrà decidere il futuro di alcuni giocatori che sono in una situazione incerta. Tra questi c’è sicuramente Brahim Diaz.

Il fantasista spagnolo è arrivato in prestito secco dal Real Madrid e quindi, stando all’accordo stipulato, dovrebbe tornare in patria. Tuttavia, il club rossonero ha apprezzato il suo rendimento e non è escluso un tentativo per farlo rimanere. Da capire le intenzioni di blancos, che dovranno decidere se puntare su di lui oppure venderlo. Molto dipenderà da chi sarà l’allenatore della squadra madrilena nella prossima annata.

Mercato Milan, Brahim Diaz: Maldini ci prova

Brahim Diaz ha superato un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per diverse settimane ed è pronto a dare il suo contributo. In questa stagione ha collezionato finora 4 gol e 3 assist in 25 presenze. Molte sue prestazioni sono piaciute alla dirigenza del Milan e anche ai tifosi, oltre che a Stefano Pioli.

I colleghi di calciomercato.com spiegano che Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro per studiare la formula per trattenere Brahim Diaz in rossonero. Sono in contatto costante con l’agente e, una volta chiuse le trattative per i rinnovi di contratto di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, torneranno ad aggiornarsi con il Real Madrid.

I rapporti tra le due società sono ottimi, però bisognerà capire cosa decideranno di fare i blancos con il giocatore. In caso di cessione definitiva, andrà concordato un prezzo che sarà almeno di 25 milioni di euro. Da non escludere completamente un rinnovo del prestito, soluzione che Maldini e Massara stanno studiando per confermare lo spagnolo.

Brahim Diaz è felice a Milano, dove ha trovato spazio ed è riuscito a dimostrare le sue qualità. Rimanere ancora in rossonero può essere utile alla sua crescita. Un ritorno a Madrid gli darebbe meno garanzie a livello di minutaggio, anche se è normale che un calciatore sia attratto dalla possibilità di rimettersi in gioco con la maglia blanca.