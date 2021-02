Calciomercato Milan – Maldini vuole chiudere per Otavio: le cifre

Otavio obiettivo concreto in ottica calciomercato estivo per il Milan. Trattativa avanzata in corso per il fantasista del Porto, c’è l’offerta.

Nella lista del Milan per il prossimo calciomercato estivo ci sono anche alcuni giocatori in scadenza di contratto a giugno 2021. Ci sono alcuni colpi a parametro zero che fanno gola in vista della campagna di rafforzamento della squadra.

Il nome più chiacchierato è senza dubbio quello di Florian Thauvin, esterno destro offensivo che farebbe molto comodo a Stefano Pioli. Il 28enne del Marsiglia ha già fatto trapelare gradimento sull’eventuale trasferimento in maglia rossonera, ma serve l’accordo economico con il suo agente per finalizzare l’operazione. Un altro profilo che piace molto è Otavio.

Mercato Milan, colpo Otavio a parametro zero?

Otavio ha 26 anni ed è un trequartista che sa giocare anche da esterno sinistro e in caso di necessità pure da mezzala. Il brasiliano, in possesso di passaporto portoghese, è un giocatore duttile tatticamente e dotato a livello tecnico. Non particolarmente prolifico nel segnare gol, meglio quando deve servire assist ai compagni.

Il Milan da tempo ha avviato i contatti per cercare di assicurarselo. Stando a quanto rivelato dal giornalista sportivo Niccolò Schira, c’è una trattativa avanzata in corso. La società di via Aldo Rossi sta parlando con l’agente Evandro Schmidt per trovare l’accordo su un contratto fino a giugno 2025 con un ingaggio da milioni di euro all’anno.

Otavio è un calciatore che Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di riuscire a portare a Milanello. Ci stanno provando, da tempo vanno avanti i dialoghi con il suo procuratore. Ovviamente non manca la concorrenza di squadre europee e non solo.

In Serie A, oltre al Milan, c’è anche la Roma molto interessata al talento brasiliano. Il Porto vorrebbe tenerlo, però il giocatore sembra aver ormai deciso di cambiare aria dopo la scadenza dell’attuale contratto.