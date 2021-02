Costacurta, critiche social dai tifosi del Milan: il motivo

Billy Costacurta non raccoglie grandi consensi tra i tifosi del Milan come opinionista. A volte è criticato ed è capitato anche in queste ore.

Alessandro Costacurta ha una grande storia legata al Milan, fatta da 663 presenze e 24 trofei conquistati. Ha fatto parte di una difesa di grandissimo livello con leggende come Franco Baresi e Paolo Maldini, senza scordare Mauro Tassotti.

Terminata l’avventura da calciatore alla fine della stagione 2006/2007, ha provato l’esperienza da allenatore ma è durata solamente 14 partite sulla panchina del Novara in Serie B. Da anni è opinionista su Sky Sport e ha ricevuto non poche critiche dai tifosi rossoneri per alcune sue considerazioni.

Costacurta su Nedved e la finale di Champions 2003

Le ultime critiche arrivate a Costacurta sono di queste ore. L’ex giocatore in un intervento a Sky Sport è tornato a parlare della celebre finale di Champions League giocata da Milan e Juventus all’Old Trafford di Manchester nel 2003.

Queste le sue parole sull’argomento: «Eravamo legati ai giocatori della Juve, fu una sensazione particolare. È stata come una partita tra amici, ma ci giocavamo il trofeo più importante del mondo. Abbiamo sconfitto una squadra fortissima, se ci fosse stato Nedved sarebbe stato un match differente».

Costacurta ha ricordato l’assenza per squalifica di Pavel Nedved, fattore che ricordano sempre i tifosi della Juventus e per il quale i milanisti li sfottono con l’ormai famosa espressione “se c’era Nedved“. Il fatto che Billy abbia messo in evidenza tale aspetto non è stato ben digerito da diversi tifosi rossoneri, che su Twitter hanno colto l’occasione per criticarlo ulteriormente.