Ibrahimovic, la Roma “vittima” preferita: tutti i gol dello svedese

La Roma è la squadra cui Zlatan Ibrahimovic ha segnato di più in Serie A. Tutti i gol dello svedese ai giallorossi con le maglie di Milan, Inter e Juventus

Ogni attaccante/bomber che si rispetti ha la sua vittima preferita nel campionato in cui milita o ha militato. Zlatan Ibrahimovic rientra pienamente nella fattispecie appena descritta. L’attaccante svedese, nelle stagioni in Serie A disputate con Milan, Inter e Juventus, ha segnato più gol di tutti alla Roma, squadra contro la quale ha giocato il maggior numero di partite nei vari campionati.

Un feeling realizzativo quello contro i giallorossi iniziato già con l’Ajax. Nella stagione 2002-03, infatti, la penultima con la maglia dei Lancieri, Zlatan aveva segnato un gol in un Ajax-Roma 2-1 della seconda fase a gironi, risultato quest’ultimo che poi ha contributo alla qualificazione ai quarti degli olandesi poi sconfitti dal Milan, futuro campione d’Europa, nell’epico 2-3 deciso dall’indimenticabile gol di Inzaghi-Tomasson nel finale.

Il gol con la Juventus

Ibrahimovic ha segnato il primo gol alla Roma con la Juve nell’1-4 del campionato 2005-06. Una prodezza rivista più volte con l’auto assist di tacco, la corsa prepotente verso l’area giallorossa, Kuffour letteralmente travolto dall’incidere di Zlatan e la bellissima conclusione sotto la traversa.

I gol segnati con l’Inter

Nelle stagioni in cui Ibrahimovic ha militato con l’Inter, la Roma ha rappresentato il principale avversario dei nerazzurri nella lotta Scudetto. Tre i gol segnati ai giallorossi da Zlatan con l’Inter in due larghe vittorie all’Olimpico per 1-4 e 0-4 (doppietta), rispettivamente nei campionati 2007-08 e 2008-09.

I gol con il Milan di Ibrahimovic alla Roma

Il primo gol di Ibra alla Roma in maglia rossonera arriva nel 2-3 dell’ottobre 2011 all’Olimpico. Un gran vittoria quella per il Milan, nella quale Zlatan apre e chiude il risultato. Doppietta decisiva per lo svedese anche nel match di ritorno vinto 2-1 a San Siro con la seconda rete arrivata al termine di un duello aereo con Simon Kjaer. Tre punti quelli che permisero al Milan di respingere, provvisoriamente, l’assalto della Juve di Conte, futura campione d’Italia.

Gli ultimi due gol di Ibra alla Roma sono arrivati nel match del girone di andata dell’attuale campionato terminato 3-3. Ancora una volta l’attaccante rossonero ha aperto e chiuso il punteggio con la zampata in anticipo su Mirante in avvio e il rigore per il provvisorio 3-2.