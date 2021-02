Primavera, il Milan vince col brivido: 2-1 all’Ascoli

Vittoria di misura per i giovani rossoneri, che ritrovano il successo in campionato dopo diversi risultati non così positivi.

Torna finalmente a sorridere la Primavera del Milan, che riesce a vincere un match importante per il proseguo della propria stagione.

I rossoneri, stamattina impegnati allo stadio Vismara, hanno superato il fanalino di coda Ascoli per 2-1, non senza qualche brivido finale.

Partenza super della formazione di Federico Giunti. I ragazzi milanisti dopo 21 minuti erano già avanti di due reti grazie alla doppietta del talentuoso italo-marocchino Gabriele El Hilali.

Vantaggio arrivato su calcio di rigore dopo pochi minuti, conquistato da Nasti con un’incursione in area ascolana e trasformato poi da El Hilali stesso.

Raddoppio firmato dal classe 2003 con un secco diagonale dal limite dell’area.

Un inizio sprint per il Milan che però non ha affatto messo al sicuro la vittoria, visto che successivamente si sono palesate le solite incomprensioni e paure.

Al 34′ infatti un fallo di Kerzek in area rossonera ha regalato un penalty all’Ascoli, ben trasformato da Alagna per il gol che ha riaperto di fatto l’incontro.

Ben meno emozionante il secondo tempo, con il Milan intento a gestire, seppur con troppa sicurezza, e l’Ascoli non proprio a suo agio a fare la partita.

Brividi finali per i rossoneri, soprattutto dopo l’espulsione di Nosa Obaretin per doppia ammonizione. Ma la squadra di Giunti è riuscita a tenere il risultato fino al 90′

Una vittoria scaccia crisi per il Milan, che torna al successo dopo le brutte sconfitte contro Inter e Sampdoria. I giovani diavoli salgono a 18 punti in classifica, restando però ancora lontani dalla zona playoff.

Prossimo impegno stagionale previsto per sabato 6 marzo, quando il Milan farà visita alla Fiorentina, squadra in piena lotta per la salvezza.