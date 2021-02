Infortunio Calhanoglu, problema muscolare: costretto al cambio

Calhanoglu si è infortunato durante il primo tempo tra Roma e Milan. Arriva il primo cambio forzato per Pioli: problemi muscolari

Cambio forzato per il Milan, durante l’intervallo della gara contro la Roma. Pioli, prima del ritorno in campo dagli spogliatoi, ha infatti sostituito Calhanoglu. Al suo posto Brahim Diaz, che torna a giocare dopo una lunga assenza. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato a bordocampo di Sky durante l’intervallo, pare che per il turco si tratti di un problema muscolare. Non è noto ancora quale sia di preciso il problema, ma seguiranno aggiornamenti. Durante il primo tempo però, il numero 10 non è sembrato particolarmente sofferente.

Continuano a fioccare gli infortuni in casa Milan, che dopo aver ritrovato il suo trequartista dopo l’assenza causa covid, potrebbe ancora farne a meno nei prossimi giorni. Dentro Diaz, al ritorno in campo dopo una lunga assenza

Calvario Calhanoglu: il turco cade ancora

Non si sa ancora molto sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Colonna portante del meraviglioso Milan del 2020 e di inizio 2021, il turco – dopo l’assenza causa covid – non era ancora riuscito a ritrovare la migliore condizione. Una condizione che sicuramente, con il tempo, il 10 avrebbe potuto ritrovare, con pazienza e dedizione. Purtroppo per il Milan e per il calciatore però, si prospetta un nuovo stop per il trequartista ex Bayern Leverkusen.

Nelle apparizioni post covid infatti, Hakan è sembrato ancora molle sulle gambe. Nella gara di ritorno contro la Stella Rossa però, si erano visti dei piccoli segnali di ripresa, e adesso la ricaduta e un nuovo infortunio. A Milanello si spera nulla di grave, anche se si parla di problema muscolare. Si attendono ovviamente, come sempre in questi casi, gli esami strumentali, per capire innanzitutto i tempi di recupero, con un occhio al Manchester United.

Anche Brahim Diaz è tornato in campo dopo un lungo stop, e come il collega di reparto, anche l’ex madridista era stato determinante nel filotto vincente degli uomini di Pioli post lock down, rappresentando con la sua assenza una grave perdita di qualità in mezzo al campo.