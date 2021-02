Serie A, Highlights Inter-Genoa: gol e sintesi partita | Video

Inter-Genoa, la cronaca e gli highlights del match della 24.a giornata disputato a San Siro, domenica 28 febbraio

Partenza a razzo dell’Inter. Pronti, via e dopo 32 secondi, Lukaku con lo solita sgroppata palla al piede porta in vantaggio i suoi con una precisa stoccata dai 20 metri che non dà scampo a Perin. E’ l’inizio di un monologo dei nerazzurri che creano almeno 6 occasioni per il raddoppio. Le più pericolose, quelle con Barella che colpisce la traversa e Darmian che tenta il pallonetto con Perin in uscita con la palla che però termina ampiamente fuori. Notevole anche la girata di Lautaro Martinez, bloccata dal portiere genoano.

Il Genoa, schierato da Ballardini con un discreto turnover in vista del Derby infrasettimanale con la Sampdoria, crea un’unica occasione favorita anche dall’uscita errata di Handanovic che si scontra con Skriniar e perde palla. Sulla respinta, il tiro di Scamacca è troppo centrale. Al 45′, è 1-0 per l’Inter, punteggio che va decisamente stretto ai padroni di casa.

Inter-Genoa, il secondo tempo

L’Inter comincia il secondo tempo in controllo del match anche se le occasioni rispetto ai primi 45 minuti sono decisamente minori con Perin che rifiata. Ballardini fa entrare Behrami, Shomurodov e Pandev, grande ex del match per provare a scuotere i suoi, di fatto, inesistenti in fase offensiva.

Non succede, di fatto, nulla fino al 68′ quando Lukaku libera Darmian con un assist. Solo in area, il difensore ha il tempo di prendere la mira e battere imparabilmente Perin con un potente diagonale. E’ il gol del 2-0 che chiude definitivamente la partita. Ma non è finita. C’è tempo anche per il 3-0 segnato da Sanchez appena entrato in campo. Altro gol propiziato da Lukaku, con un tiro respinto da Perin sul quale è lesto il cileno in ribattuta.

Tre punti preziossimi per l’Inter che consolida ulteriormente il primato in classifica, distanziando la Juve, in attesa del posticipo Roma-Milan che potrebbe regalare, in caso di punteggio favorevole, un’altra gioia ai tifosi nerazzurri.