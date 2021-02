Simone Inzaghi, gaffe sul Torino | Social scatenati: “Chieda scusa!”

Nel post Bologna-Lazio di ieri, Simone Inzaghi ha rilasciato una dichiarazione assolutamente fuori luogo parlando del match contro il Torino di martedì

Il Torino è la squadra che più sta vivendo delle pesanti difficoltà nell’ultimo periodo. Oltre alla pessima posizione in classifica, 17esima con la zona retrocessione alle calcagna, sulla squadra granata si è abbattuto anche il Covid, che ha contagiato diversi giocatori e posto in isolamento l’intero gruppo.

Da diversi giorni infatti, il tecnico Davide Nicola è impossibilitato nell’allenare i suoi ragazzi in quanto tutti, compreso egli stesso, sono stati posti in isolamento domiciliare dalla ASL di Torino. Cosa è accaduto nel dettaglio? Otto calciatori granata – la maggior parte dei quali titolorissimi del Torino – sono risultati positivi alla variante inglese del Covid e alcuni di questi presentano anche diversi sintomi.

È chiaro che la situazione mette inequivocabilmente a rischio i prossimi impegni della squadra di Davide Nicola. Già il match che era in programma venerdì sera contro il Sassuolo è stato rinviato. Martedì ci sarebbe invece la Lazio a rappresentare la prossima avversaria dei granata, ma anche tale partita potrebbe essere posticipata.

Di tale fatto, ne ha parlato l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi, che ha però rilasciato una dichiarazione assolutamente fuori luogo.

Le parole di Simone Inzaghi

Intervistato nel post partita di Bologna-Lazio, terminata 2-0 per gli emiliani, Simone Inzaghi ha parlato del match a rischio contro il Torino di martedì prossimo. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport:

“Se giocheremo martedì contro il Torino? Ci sono gli organi competenti che decideranno. Noi lo speriamo tanto perché vogliamo lasciarci alle spalle queste due sconfitte e trovare la vittoria pur sapendo che il Torino sarà più riposato di noi”.

Una dichiarazione imbarazzante e fuori luogo: il Torino riposato? Non si sta neanche allenando dato l’isolamento e la pesante situazione in atto. Magari Simone Inzaghi non ha ben riflettuto sulle parole pronunciate, sta di fatto che queste non sono passate inosservate alla critica sportiva. Sui social i tanti appassionati di sport hanno dato adito ad una grossa polemica nei confronti del tecnico biancoceleste, invogliandolo quasi a chiedere scusa per le pessime considerazioni fatte.

La dichiarazione di Inzaghi è parsa assolutamente inappropriata, ed è lecito, dato che il Torino sta attraversando un difficile periodo a causa del virus che ha stravolto la vita e i piani del mondo intero. Pensare che i calciatori possano essere più riposati è un pò un’offesa ai granata dato il difficile momento.