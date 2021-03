Ex Milan, Marco Amelia nuovo allenatore del Livorno

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ritorno a Livorno da allenatore dove averci giocato nei suoi primi anni da professionista.

Marco Amelia torna a Livorno con la carica di allenatore. L’ex portiere del Milan torna nella società che lo ha lanciato nel grande calcio, e dove vanta addirittura una rete in Coppa UEFA.

Il campione del mondo del 2006 è chiamato a risollevare i toscani dalla penultima piazza del girone A di Serie C, dove la zona salvezza dista 2 punti.

Amelia è il nuovo allenatore del Livorno: il comunicato

Marco Amelia succede ad Alessandro Dal Canto sulla panchina del Livorno. All’ormai ex tecnico è stata fatale la sconfitta ai danni della Pergolettese.

I granata scelgono una loro ex bandiera per risollevarsi, anche a livello morale da una posizione in classifica drammatica. I livornesi sono penultimi a due punti dalla terzultima e otto dalla quartultima.

Ecco il comunicato del Livorno:

“L’As Livorno calcio comunica di aver esonerato il tecnico Alessandro Dal Canto e di avere contestualmente ingaggiato Marco Amelia come nuovo allenatore della prima squadra”.