Ibrahimovic: “Interisti zitti 6 mesi, ora parlano…”

Altre chicche di Zlatan Ibrahimovic in arrivo dalla conferenza stampa del festival di Sanremo che inizierà questa sera.

C’è curiosità e grande attesa per l’inizio di questo Festival di Sanremo 2021, che per la prima volta a causa della pandemia si svolgerà senza pubblico presente.

Ma c’è grande pathos soprattutto per la presenza sul palco dell’Ariston di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha iniziato a far parlare di sé già stamattina nella conferenza stampa di presentazione dell’evento Rai.

Ibra, tra le tante battute fatte al fianco di Amadeus, ha anche lanciato una frecciatina ai tifosi dell’Inter, scatenando ancora la rivalità tra le squadre milanesi.

“Fiorello e Amadeus sono interisti, mi ricordano ogni 5 minuti che sono primi in classifica – ha detto Ibra – Però per 6 mesi stavano zitti, non ho sentito niente. Ci riprenderemo il primo posto. Sul palco li seguirò, perché sono dei professionisti”.

Dunque Ibrahimovic, con la sua solita ironia pungente e senza peli sulla lingua, lancia un messaggio a chi ormai vede l’Inter andare dritta verso lo scudetto ed il Milan costretto ad inseguire invano.

Ma le rivelazioni di Ibra non finiscono qui. Lo svedese ha risposto anche ad una domanda su Silvio Berlusconi, suo vecchio patron ai tempi della prima esperienza al Milan.

Il Cavaliere aveva criticato la presenza di Ibrahimovic a Sanremo, ma il calciatore rossonero svela: “Lui ha detto questo, ma secondo me mi avrebbe dato l’ok per venire a Sanremo. Di questo sono sicuro. Gli voglio bene, abbiamo un bel rapporto anche se mi fece un torto quando mi ha venduto a Parigi senza il mio permesso”.

Intanto Ibra ha confermato il programma settimanale sanremese, durante il quale si allenerà a livello individuale sulla riviera ligure. Seppur indisponibile per Milan-Udinese, l’attaccante rossonero si recherà domani a San Siro, saltando la serata del mercoledì all’Ariston per restare comunque accanto alla sua squadra.