Ibrahimovic out almeno due settimane: Pioli sceglie il sostituto

Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic per almeno quattro partite probabilmente. Pronto il sostituto dello svedese per questo periodo.

Nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic, che durante Roma-Milan ha accusato un problema muscolare. Gli esami di lunedì hanno evidenziato che si tratta di una lesione del muscolo lungo dell’adduttore sinistro.

È previsto un nuovo controllo tra circa 10 giorni. Il centravanti svedese sicuramente salterà le partite contro Udinese, Hellas Verona, Manchester United e probabilmente anche Napoli. Stefano Pioli spera di recuperarlo per il 18 marzo, quando la squadra giocherà a San Siro il ritorno degli Ottavi di Europa League contro i Red Devils.

Rafael Leao sostituirà Ibrahimovic in attacco

Ibrahimovic è volato a Sanremo per prepararsi all’ospitata al Festival, condotto anche quest’anno da Amadeus. Il giocatore domani sera sarà comunque a San Siro per assistere a Milan-Udinese. Cercherà di essere vicino ai compagni e di supportarli. Vincere è importantissimo dopo il ritrovato successo con la Roma.

Uno che ha bisogno di essere spronato è certamente Rafael Leao, colui che Pioli schiererà al centro dell’attacco per sostituire Zlatan nel 4-2-3-1. Il giovane talento portoghese ultimamente non ha brillato e probabilmente gli potrebbe servire qualche consiglio dell’esperto Ibra.

Leao non segna da dieci partite tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. L’ultimo gol risale al 9 gennaio nel 2-0 contro il Torino in campionato. Il Milan ha bisogno delle sue reti, deve riuscire a sbloccarsi già mercoledì sera contro l’Udinese.

Il ruolo di prima punta non è quello preferito da Rafael, però ha già fatto vedere di potersi adattare se ci mette la giusta concentrazione e determinazione. Ha caratteristiche tecniche e atletiche che possono fare molto male alle difese avversarie. Pioli spera in una crescita da parte dell’attaccante lusitano, chiamato in questa stagione a maturare per dimostrare di poter diventare un top player.

L’allenatore rossonero auspica anche di recuperare al più presto Mario Mandzukic, out per infortunio e che era stato preso proprio come vice Ibrahimovic. Finora non ha dato l’apporto sperato.