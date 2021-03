Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla vetta

Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo il turno infrasettimanale del mercoledì, in attesa del match dell’Inter di domani.

Nel 25° turno di Serie A, disputatosi come infrasettimanale, il Milan si ferma sul pareggio.

L’1-1 finale con l’Udinese porta i rossoneri a quota 53 punti in classifica, confermando il secondo posto ma con un piccolissimo passo in avanti in classifica.

I friulani invece, che hanno visto saltare la possibile vittoria in extremis, vanno a quota 29 punti superando anche il Bologna.

Vincono due rivali come Atalanta e Roma, che rosicchiano due punti ai rossoneri, ma che si tengono ancora a distanza di sicurezza in zona Champions.

Il tutto in attesa del match di domani tra Parma e la capolista Inter, che chiuderà l’intera giornata di campionato.