Milan, verso Verona: Calabria e Saelemaekers titolari

La partita contro l’Udinese è già il passato. A Milanello si lavora in vista della sfida di domenica contro il Verona di Ivan Juric

Il Milan è tornato subito a lavoro a Milanello, stamattina, dopo il pareggio contro l’Udinese. La squadra di Stefano Pioli deve ricaricare le pile in vista del match di domenica pomeriggio contro il Verona, in programma al Bentegodi alle ore 15.00.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri – si legge sul sito ufficiale -; in campo i restanti componenti della rosa, che hanno iniziato il riscaldamento con una serie di torelli. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche, lavoro sul possesso a seguire prima della consueta partitella che ha chiuso la sessione.

In vista della partita contro il Verona, Stefano Pioli è pronto a cambiare. Rispetto alla sfida contro l’Udinese si rivedranno in campo dal primo minuto Saelemaekers e Calabria, che sono partiti dalla panchina.

Probabile che ci sia spazio anche per Fikayo Tomori, con Simon Kjaer in panchina. La sensazione, infatti, è che Pioli farà girare i suoi centrali e che domenica a riposare possa essere il danese, in vista del delicato match di Europa League, contro il Manchester United, valevole per l’andata degli ottavi di finale.

A centrocampo non si tocca ovviamente Franck Kessie. L’ivoriano dovrebbe essere affiancato ancora una volta da Tonali. L’ex Brescia non dovrebbe avere problemi a recuperare e a scendere dunque in campo dal primo minuto. In caso di forfait è pronto Meite.

Sulla trequarti oltre al ritorno di Saelemaekers, che fa accomodare una panchina Castillejo, potrebbe esserci spazio per Rade Krunic. Il bosniaco giocherebbe dietro la punta, Leao, al posto di Brahim Diaz. Sulla sinistra ovviamente Ante Rebic.

Ad attendere il Milan ci sarà una squadra che con la netta vittoria contro il Benevento ha dimostrato di stare bene. I gialloblu sono la vera sorpresa del campionato: gli uomini di Juric si trovano all’ottavo posto, a 38 punti, a ridosso delle grandi e sono reduci da due vittorie e due pareggi.

L’ultima sconfitta risale al 7 febbraio, quando il Verona fu battuto dall’Udinese con il netto risultato di 2 a 0. Un avversario dunque per nulla facile per il Milan, che non può più sbagliare.