Milan impressionato da Tomori: incontro col Chelsea già in programma

Tomori ha impressionato positivamente il Milan, che dovrà riflettere sul riscatto del cartellino ed è pronto a fare una trattativa col Chelsea.

Un lieve affaticamento muscolare lo ha costretto alla panchina in Milan-Udinese, altrimenti Fikayo Tomori sarebbe partito ancora titolare. Stefano Pioli era pronto a dargli continuità dopo l’ottima prova contro la Roma.

Vedremo se domenica contro l’Hellas Verona toccherà al difensore centrale anglo-canadese giocare dal primo minuto oppure se l’allenatore riproporrà la coppia Kjaer-Romagnoli. Probabilmente la scelta verrà fatta anche considerando che giovedì c’è la delicata sfida contro il Manchester United nell’andata degli Ottavi di finale di Europa League.

Leggi anche:

Mercato Milan, dialogo col Chelsea per Tomori

Se il livello delle prestazioni di Tomori continuerà ad essere positivo, il Milan valuterà l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino. Nell’accordo pattuito con il Chelsea per il prestito del giocatore è stato fissato un diritto di riscatto a 28 milioni di euro, cifra sicuramente alta e sulla quale la società rossonera proverà ad ottenere uno “sconto”.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano a Here We Ho Podcast conferma che il Milan è rimasto veramente colpito da Tomori. C’è l’intenzione di sedersi al tavolo con il Chelsea a fine stagione per ragionare sul futuro del difensore e cercare un accordo.

Va detto che strappare uno “sconto” dai Blues sul prezzo del riscatto non sarà facile. Anche perché a Londra hanno spinto per mantenere alta la cifra proprio per favorire un eventuale ritorno di Tomori, giovane talento apprezzato dalla dirigenza e dai tifosi che però non stava trovando spazio con l’allora allenatore Frank Lampard.

Per il Milan 28 milioni non sono pochi. Fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League per pensare a tale investimento. la dirigenza ci penserà più avanti a questa operazione, che sembra tutt’altro che semplice da concretizzare. Negoziare con Marina Granovskaia spesso risulta complicato.