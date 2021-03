Parma-Inter 1-2, Conte va in fuga: la classifica aggiornata

L’Inter vince 2-1 contro il Parma e tenta la fuga: +6 sul Milan. La squadra di Conte conquista tre punti pesantissimi e ora è più vicina allo Scudetto

L’Inter non sbaglia e vola a +6 dal Milan. I nerazzurri hanno vinto questa sera contro il Parma nel match che ha chiuso la 25^ giornata di Serie A. 2-1 il risultato finale della partita che rischia di essere decisiva per la corsa Scudetto. Antonio Conte e la sua squadra infatti vanno in fuga e per i rossoneri, pieni di impegno, con una rosa ridotta al minimo dagli infortuni e in un periodo poco brillante, sarà durissima provare a tenere il passo. A partire da domenica, quando gli uomini di Pioli saranno impegnati dalla difficilissima trasferta di Verona.

Dopo un primo tempo molto complicato – dove l’Inter costruisce tanto ma non segna -, nella ripresa riesce a sbloccare il risultato in maniera del tutto casuale e fortunosa: uno strano rimpallo fa arrivare la palla ad Alexis Sanchez, che solo davanti al portiere riesce anche a sbagliare, ma la palla finisce comunque in porta e l’intervento di Gagliolo non serve. Passano pochi minuti e arriva anche il raddoppio, addirittura in contropiede. Lukaku la mette su un piatto d’argento allo stesso Sanchez che stavolta proprio non può commettere errori.

Un 2-0 che però non scoraggia totalmente il Parma, che prova la grande rimonta. Hernani riesce ad accorciare le distanze e la squadra di D’Aversa prova il forcing finale, ma è tutto inutile. L’Inter vince e porta a casa tre punti pesantissimi che la avvicinano all’obiettivo: lo Scudetto. Non resta altro alla stagione dei nerazzurri, usciti da tutte le altre competizioni per concentrarsi solo su questo cammino. Per il Milan sarà davvero durissima provare a controbattere. Anzi, è giusto che Pioli cominci a guardarsi anche alle spalle: la Juve e le altre sono vicinissime, e almeno il quarto posto va blindato il prima possibile.