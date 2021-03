Ultim’ora – Verona-Milan, in 5 ancora out: le ultime

Le ultime news che arrivano da Sky Sport, riguardo alle condizioni dei calciatori del Milan dopo l’allenamento di oggi.

L’emittente satellitare Sky Sport poco fa ha aggiornato la situazione dei calciatori del Milan dopo l’allenamento di oggi.

La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata stamattina a Milanello, subito dopo il deludente pareggio di ieri contro l’Udinese a San Siro.

C’è da preparare il match contro l’Hellas Verona, insidiosa trasferta valida per la 26.a giornata di campionato. Ma mister Pioli ha dovuto appurare alcune notizie non positive dall’infermeria.

Sono infatti cinque i calciatori del Milan ancora ai box, che secondo l’inviato Peppe Di Stefano, non recupereranno per la gara di Verona.

Niente da fare per Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, fermi ormai da una decina di giorni, ma che sembrano pronti a tornare in gruppo già dall’inizio della prossima settimana.

Out anche Hakan Calhanoglu e Daniel Maldini, non recuperabili per la trasferta del Bentegodi. Così come Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese oggi era a Milanello per la classica seduta di fisioterapia, ma verso le ore 15 si è diretto nuovamente in direzione Sanremo. Ibra infatti parteciperà alle prossime tre serate del Festival prima di riaggregarsi definitivamente alla sua squadra.

La lesione all’adduttore costringerà Ibrahimovic a saltare il Verona. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente lunedì prossimo, con la speranza di rivederlo in gruppo fin da subito.

Le possibili scelte di Pioli per Verona-Milan

Contro l’Hellas comunque il Milan, al netto delle assenze certe, cambierà qualcosa nella formazione titolare.

Pioli dovrebbe rilanciare dal 1′ minuto i vari Calabria, Saelemaekers e pure Krunic, che dovrebbe essere preferito a Diaz come trequartista.

Scontata la presenza di Rafael Leao e Ante Rebic in attacco. Dovrebbe tornare a disposizione anche Tomori, molto convincente con la Roma ed a riposo ieri contro l’Udinese per un lieve affaticamento muscolare. L’inglese sarà in ballottaggio con Romagnoli.

L’undici del Milan al Bentegodi: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori (Romagnoli), T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rebic; Leao.