Calciomercato Milan, da Donnarumma a Ibra: il punto sui rinnovi

Il punto sui rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. I tre calciatori hanno un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La situazione

Il 30 giugno si avvicina e Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic non hanno ancora firmato i rispettivi contratti. Gli ultimi aggiornamenti, importanti, sono legati al turco, che nei giorni scorsi – come vi abbiamo raccontato – si è recato a Casa Milan, dando un importante segnale. Ora la firma per il rinnovo è davvero vicina.

La fumata bianca dovrebbe arrivare a breve, a circa 4,5 milioni di euro. La differenza, tra richiesta (5 milioni) e offerta (4) verrà così colmata da bonus, facilmente raggiungibili. Calhanoglu ha ribadito la volontà di continuare la propria avventura con il Milan e così sarà, salvo clamorosi colpi di scena.

Distanza per Donnarumma

Anche Donnarumma ha più volte ribadito la volontà di giocare ancora con i rossoneri ma in questo caso non sono stati fatti passi avanti nella trattativa. Le parti sono in contatto ormai da mesi ma Raiola, forte di diverse offerte pervenute, non arretra di un passo.

C’è distanza, con l’agente che per il suo assistito vorrebbe un contratto di 10 milioni di euro netti a stagione. Il Milan, invece, non vorrebbe andare oltre i 7,5 milioni. Non c’è accordo nemmeno sulla durata: i rossoneri spingono chiaramente per un contratto lungo di cinque anni e Raiola vorrebbe massimo un biennale così da rinegoziare in futuro quando la situazione economica, si presume, sarà migliorata.

Un altro problema è legato alla clausola rescissoria, che i rossoneri potrebbero decidere di accettare ma a cifre importanti. Donnarumma vuole il Milan ma finché non arriverà la firma sul contratto le big del calcio europeo continueranno a monitorare la situazione. Attenzione soprattutto a Chelsea e Psg, pronte a cogliere la grande occasione per risolvere per anni il problema portiere.

Offerta al ribasso per Ibra

L’altro grande con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è Zlatan Ibrahimovic. Per lo svedese non c’è da fare i conti con la concorrenza di altre squadre ma il suo futuro dipenderà dalle condizioni fisiche. Il Milan vorrebbe continuare a disporre del bomber, oggi impegnato a Sanremo, ma secondo quanto riporta Sportmediaset a cifre diverse dalle attuali.

I tanti infortuni starebbero spingendo il club ad offrire ad Ibrahimovic un ingaggio non più da 7 milioni di euro netti bensì di 5, più 2 di bonus legati alle presenze. Condizioni che non piacciono molto a Mino Raiola ma alla fine a decidere, com è sempre accaduto, sarà lo stesso Ibra.