Sky – Infortunio Calhanoglu, lunedì nuovo controllo

Hakan Calhanoglu, vittima di un edema muscolare rimediato nella gara di Roma verrà rivalutato durante la settimana prossima.

Hakan Calhanoglu, uscito nell’intervallo di Roma-Milan inizialmente non ha destato preoccupazione, essendo il responso del suo infortunio un edema muscolare, tuttavia il calciatore non è ancora tornato in gruppo e la sua situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni.

Le prime diagnosi avevano escluso lunghe degenze, tuttavia l’edema che affligge la coscia sinistra del numero 10 rossonero non è stato ancora assorbito e la società ha programmato un ulteriore controllo per valutare le sue condizioni.

La priorità della società è quella di avere tutti gli infortuni recuperati per l’11 marzo, quando il Milan affronterà l’andata di finale di Europa League contro il Manchester United.

Calhanoglu verrà rivalutato la prossima settimana

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, Hakan Calhanoglu effettuerà un nuovo esame di controllo lunedì per valutare l’evoluzione del problema muscolare ai flessori mediali della coscia sinistra.

Un infortunio non grave, ma che terrà il turco fuori dai giochi anche domenica, nella delicata trasferta di Verona, nella gara che verrà disputata in casa degli scaligeri alle ore 15.

Lo staff sanitario rossonero proverà a recuperare il trequartista per la gara di Europa League all’Old Trafford di Manchester, nella sfida allo United.

In caso di ulteriori complicazioni Stefano Pioli si affiderà a uno tra Brahim Diaz e Rade Krunic per il ruolo di trequartista in Inghilterra. Lo stesso ballottaggio andrà in scena per la gara di Verona.