Infortunio Ghoulam, si teme stiramento: Milan-Napoli a rischio

Il Napoli perde probabilmente un pezzo importante in vista della gara contro il Milan: Faouzi Ghoulam ha lasciato in anticipo il campo, per lui si teme un lungo stop.

Durante Napoli-Bologna i partenopei potrebbero perdere una pedina importante in vista della prossima gara, che vedrà gli azzurri opposti al Milan: Faouzi Ghoulam. Il terzino ha ravvisato un infortunio muscolare durante la gara contro i felsinei, e stando alle prime indiscrezioni i tempi di recupero dovrebbero essere piuttosto lunghi.

Faouzi Ghoulam, dopo anni compromessi da gravi infortuni alle ginocchia, stava ritrovando nelle ultime gare minuti e continuità. Il suo stile offensivo e la grande tecnica lo stavano facendo risalire nelle gerarchie di Rino Gattuso.

Oggi, schierato titolare ha chiesto il cambio al ventesimo minuto ed è apparso subito molto sofferente. L’algerino si teneva la coscia sinistra, e lo staff medico dei campani ha chiesto immediatamente il cambio per lui.

I colleghi di Sky Sport hanno raccontato che la prima diagnosi a caldo parlerebbe di uno stiramento per il terzino, e che i tempi di degenza dovrebbero essere molto lunghi.

Una tegola per Gennaro Gattuso, che in questa settimana aveva rinunciato a Mario Rui per motivi disciplinari, lanciando al suo posto l’algerino. Tuttavia al momento della sostituzione ha deciso di schierare Hysay.

Nel dopo gara l’allenatore dei campani dovrà studiare le mosse in vista del big match di domenica, quando il Napoli affronterà il Milan in uno scontro diretto per la Champions League.