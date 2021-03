Juventus Women-Milan Femminile 4-0: rossonere demolite

Il big match di Serie A tra Juventus Women e Milan Femminile viene vinto 4-0 dalle padrone di casa. Brutto KO per le rossonere di mister Ganz.

Brutta sconfitta per il Milan Femminile nella trasferta contro la Juventus Women. Le rossonere sognavano di agganciare le bianconere in testa alla classifica del campionato Seria A 2020/2021, ma sono state battute

Padrone di casa in vantaggio già all’8′ con Bonansea, che davanti a Korenciova non ha sbagliato dopo la buona sponda di Hurtig. Al 26′ raddoppio firmato proprio da Hurtig, alla quale Bonansea restituisce l’assist. Verso la fine del primo tempo un gol annullato al Milan Femminile, dopo il colpo di testa vincente di Grimshaw l’arbitro fischia e annulla.

Nella ripresa le ragazze di Maurizio Ganz reagiscono e fanno di tutto per riaprire la partita, ma la rete non arriva e nel finale la Juventus Women fa prima il 3-0 all’83’ con Staskova e poi il 4-0 al 92′ con Caruso su tiro deviato da Rizza.

Un brutto KO per le rossonere, troppo fragili in fase difensiva e poco concrete in quella offensiva. Questa sconfitta allontana il sogno di vincere lo Scudetto 2020/2021.