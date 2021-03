Krunic: “Ho passato momenti brutti. Gol importante, voglio aiutare il Milan”

Le dichiarazioni di Krunic al termine di Verona-Milan. Il centrocampista ha rivelato di aver passato momenti complicati

Rade Krunic protagonista assoluto in Verona–Milan di oggi pomeriggio. Il bosniaco ha sbloccato il risultato con una punizione magistrale nel primo tempo (conquistata proprio da lui). A fine partita, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della prestazione sua e di tutta la squadra. In più, ha rivelato di aver passato un momento difficile dal punto di vista psicologico: “Abbiamo dimostrato di essere forti e uniti. Devo ringraziare la società che ha avuto fiducia in me, ci sono stati momenti brutti: sono stato mentalmente, non avevo fiducia in me. Mi sto riprendendo, mi ripeto che posso aiutare la squadra. Il mister sa che posso giocare in diversi ruoli e che darò il massimo. Il gol di oggi vale tanto ma soprattutto vale i tre punti, ed è la cosa più importante“.