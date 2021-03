ML – Milan, Ibrahimovic è arrivato in Hotel a Verona

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato Sanremo e la Liguria e ha già raggiunto i suoi compagni a Verona per la trasferta di oggi.

Terminata l’avventura televisiva a Sanremo, Zlatan Ibrahimovic si rituffa immediatamente nell’ambiente che conosce meglio: il calcio.

L’attaccante del Milan, dopo la serata conclusiva del Festival, ha dormito sul suo yacht ormeggiato nella riviera ligure.

Stamattina però Zlatan si è messo in viaggio in direzione Verona, dove oggi il suo Milan sfiderà i rivali dell’Hellas a partire dalle ore 15, per la 26.a giornata di campionato.

Poco fa, come appurato dalla redazione di MilanLive.it, Ibrahimovic è giunto nell’albergo veronese che ospita il Milan. L’intenzione dello svedese è quella di stare accanto alla squadra e ai compagni vista la delicatezza di tale impegno.

Ibra è attualmente indisponibile per la lieve lesione all’adduttore subita contro la Roma, dunque siederà in tribuna al Bentegodi quest’oggi. Ma Pioli spera di recuperarlo ad inizio settimana, per le prossime importanti sfide tra campionato ed Europa League.