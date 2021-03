Theo Hernandez, niente panchina in Verona-Milan: il motivo

Theo Hernandez neppure in panchina in Hellas Verona-Milan, non ha smaltito l’infortunio accusato dopo il pareggio contro l’Udinese a San Siro.

Il Milan deve fare a meno di Theo Hernandez contro l’Hellas Verona. Già ieri era emersa la notizia di alcuni problemi fisici che avrebbero consentito al giocatore di essere al massimo in panchina oggi.

Invece, dopo l’ufficialità delle formazioni della partita è diventato chiaro che l’ex Real Madrid non è neppure in panchina. Il club rossonero ha fatto sapere che il terzino sinistro francese non ha smaltito una contusione al perone rimediata contro l’Udinese.

Pioli, quante assente in Verona-Milan

Altra brutta tegola per Stefano Pioli, che per questa difficile trasferta deve rinunciare completamente anche a un altro giocatore. Si sperava che Theo Hernandez potesse giocare almeno uno spezzone nel secondo tempo, invece è totalmente fuori dai giochi oggi.

Oltre a lui, ci sono anche altri giocatori importanti che Pioli non può utilizzare in Hellas Verona-Milan: Mario Mandzukic, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Non sono al meglio né Sandro Tonali né Jens Petter Hauge, entrambi in panchina.

Una situazione veramente di emergenza per la squadra rossonera, chiamata a fare quasi un’impresa oggi allo stadio Marcantonio Bentegodi contro un Verona in buona salute e sempre messo bene in campo dall’allenatore Ivan Juric.