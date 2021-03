Verona-Milan, formazioni ufficiali: Dalot e Meite titolari

Hellas Verona-Milan, le formazioni ufficiali scelte da Ivan Juric e Stefano Pioli: squadra rossonera con tante assenze allo stadio Bentegodi.

Un Milan in emergenza quello che affronta oggi l’Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi. Se i rossoneri vengono ritenuti fortunati per quanto concerne i rigori, non lo sono altrettanto sugli infortuni.

Stefano Pioli per questa trasferta insidiosa non ha potuto convocare Ismael Bennacer, Mario Mandzukic, Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Inoltre, ci sono giocatori come Theo Hernandez e Sandro Tonali con degli acciacchi fisici. Una situazione veramente difficile per il Diavolo, chiamato a reagire dopo il deludente pareggio contro l’Udinese a San Siro.

Hellas Verona-Milan: le formazioni ufficiali di Juric e Pioli

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Juric e Pioli per la sfida Hellas Verona-Milan di questo pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi. Da segnalare che nei rossoneri giocano Diogo Dalot e Soualiho Meite come titolari, mentre Theo Hernandez non è neppure in panchina oggi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazović; Barák, Zaccagni; Lasagna. A disp.: Berardi, Pandur; Çetin, Dawidowicz, Dimarco, Lovato; Bessa, Ilić, Sturaro, Udogie; Favilli, Salcedo. All.: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Kessie, Meïte; Saelemaekers, Krunić, Castillejo; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Gabbia, Kalulu, Kjær; Díaz, Hauge, Tonali; Roback. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.