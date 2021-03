Calciomercato Milan, non solo Donnarumma: corsa a tre per il Psg

Il 30 giugno si avvicina e l’accordo sul contratto non è ancora arrivato. Donnarumma rischia di dire addio al Milan al termine della stagione. Le squadre europee, interessate al classe 1999 continuano ad essere tantissime

Il futuro di Gigio Donnarumma resta ancora tutto da scrivere. Il portiere classe 1999 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: le parti stanno continuando a trattare ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Vi abbiamo parlato della distanza tra l’offerta del club, che resta fiducioso vista la volontà espressa da Donnarumma di continuare a giocare con la maglia del Milan, e le richieste di Mino Raiola. I rossoneri vorrebbero blindare il portiere con un contratto a lungo termine, di 5 anni, a 7,5 milioni di euro più bonus.

L’agente, per il suo assistito, invece, vorrebbe un accordo biennale a 10 milioni di euro, oltre che l’inserimento di una clausola rescissoria, che permetta a Donnarumma di avere una via di fuga qualora il Milan non dovesse raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Si parla di circa 30-40 milioni di euro.

Si continuerà a trattare, con la speranza di raggiungere un accordo, che accontenti tutti ma soprattutto Donnarumma, che vorrebbe giocare la Champions League con i colori rossoneri.

Leggi anche:

I grandi club osservano

Nel frattempo le grandi squadre, in giro per l’Europa, monitorano la situazione. I club più importanti sono pronti a cogliere l’occasione. Nelle ultime ore vi abbiamo parlato del possibile interessamento da parte del Barcellona e del suo nuovo presidente Laporta, rieletto nella serata di ieri.

In Inghilterra, il Chelsea, cosi come il Manchester United, ha i soldi per poter accontentare Donnarumma e soprattutto Raiola. Chi non ha problemi è anche il Psg. I francesi non hanno mai abbandonato la pista che porta al classe 1999 e sono pronti a farsi sotto.

Come riporta ‘Le10Sport’, l’idea sarebbe quella di affidare la porta ad un nuovo portiere, lasciando andare Keylor Navas. Donnarumma è tra i portieri in lizza per giocare sotto la Torre Eiffel ma non è l’unico. Attenzioni puntate anche su De Gea del Manchester United, e Lloris, del Tottenham.