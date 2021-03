Milan, su Kessie piomba una big spagnola: la contromossa di Maldini

Kessie non piace solamente in Premier League, anche un top club della Liga lo segue. Il Milan, però, è pronto a respingere ogni assalto per il giocatore.

Il rendimento strepitoso di Franck Kessie è sotto gli occhi di tutti. Anche in Hellas Verona-Milan ha offerto una prova da grande leader, mettendoci sostanza e personalità in mezzo al campo.

Il mediano ivoriano è senza dubbio uno dei giocatori più importanti della squadra di Stefano Pioli. Un trascinatore, nonostante sia ancora abbastanza giovane e non possegga grande esperienza a livello internazionale. L’ex Atalanta, soprannominato dai compagni “Il Presidente”, sa essere una guida per i compagni durante le partite.

Real Madrid su Kessie, il Milan deve rinnovare il contratto

Le prestazioni di Kessie non passano inosservate alle big europee. Il quotidiano La Repubblica oggi spiega che il centrocampista classe 1996 è finito nel mirino del Real Madrid e di alcune squadre della Premier League. Non mancano, dunque, pretendenti in vista del prossimo calciomercato estivo. E non può essere diversamente, dato il rendimento di alto livello che sta offrendo il giocatore.

Ma il Milan non ha assolutamente intenzione di perdere Kessie, il quale a sua volta ha sempre detto di trovarsi molto bene in rossonero e di immaginarsi con questa maglia ancora per tanti anni. Salvo sorprese clamorose, l’ex Atalanta rimarrà ancora alla corte di Stefano Pioli.

Ma è necessario che il Milan acceleri le pratiche per il rinnovo del contratto di Kessie. L’attuale accordo va in scadenza a giugno 2022 ed è importante che la dirigenza riesca prima del termine della stagione a raggiungere una nuova intesa con l’agente George Atangana. Dei contatti sono già stati avviati e c’è la volontà di arrivare alle firme senza metterci troppo tempo.

Attualmente l’ivoriano percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione e la società rossonera dovrà corrispondergli un meritato aumento. Il nuovo stipendio di Kessie sarà almeno di 3 milioni all’anno o anche superiore probabilmente. I bonus, come spesso accade, possono fare la differenza.

Paolo Maldini e Frederic Massara non devono fare l’errore commesso con Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma, i cui contratti non sono ancora stati rinnovati a distanza di pochi mesi dalla scadenza fissata per giugno 2021. Ci sono ancora dettagli su ingaggio, bonus, durata e clausole da discutere. Si è andati decisamente troppo per le lunghe.

Con Kessie non bisogna replicare tale scenario. Real Madrid e squadre della Premier League sono in agguato, Maldini e Massara devono blindare il calciatore quanto prima per mettersi al riparo da ogni rischio.