Rinnovo Kessie, dalla Spagna: accordo vicino! Cifre e dettagli

Il rinnovo di Franck Kessie, visto il rendimento e la leadership dell’ivoriano, è diventato prioritario e dalla Spagna sono sicuri che manchi poco all’accordo.

Franck Kessie è sempre più leader nel progetto del Milan, ed è per questo che i rossoneri vogliono blindare il proprio centrocampista. L’ivoriano, aldilà dei 10 gol in stagione (9 in campionato), è sempre più leader dello spogliatoio del Diavolo e guida dentro e fuori dal campo.

La società di via Aldo Rossi, dopo i spinosi accordi con Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, vuole chiudere quanto prima il rinnovo con il numero 79 rossonero. L’accordo tra Il Milan e Kessie porta nelle tasche del calciatore della Costa d’Avorio 2.2 milioni di euro all’anno fino al 2022.

I rossoneri, visto il rendimento del calciatore intendono prolungare al rialzo l’accordo col mediano ex Atalanta, anche per evitare la corte delle big europee, che in questi mesi si sono interessati al centrocampista del Diavolo.

Leggi anche:

Rinnovo Kessie, cifre e dettagli

I rinnovi in casa Milan tengono banco, soprattutto per le scadenze, ormai prossime, di Hakan Calhanoglu e Gianluigi. Per evitare ulteriori situazioni farraginose, la società di via Aldo Rossi intende rinnovare al più presto gli altri contratti in scadenza nel 2022.

Il calciatore più importante che ha il contratto che scadrà al termine della prossima stagione sportiva è Franck Kessie, che vedrà scadere il suo accordo da 2.2 milioni di euro il 30 giugno 2022.

I rossoneri e il calciatore stanno parlando da diverse settimane del prolungamento, e stando al sito spagnolo Todofichajes le parti sono davvero molto vicine all’accordo, che potrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane.

Per il portale iberico le cifre sono poco superiori ai 3 milioni e vedranno il termine del contratto spostato al 30 giugno del 2024, allungando la scadenza di 24 mesi.

A mancare sarebbe alcuni dettagli contrattuali, che stando agli spagnoli dovrebbero essere superati senza troppe difficoltà per poi ufficializzare l’intesa dopo che il Diavolo sbroglierà le attuali contrattazioni.

Dopo Kessie la società tratterà anche il rinnovo di Davide Calabria.