Milan, sostituto di Rebic: Hauge, Castillejo o Diaz? | I tifosi hanno scelto!

Ennesimo infortunio per l’attacco rossonero, questa volta tocca ad Ante Rebic che salterà la gara di Verona per un’infiammazione all’anca. Abbiamo chiesto ai nostri lettori quale calciatore vorrebbe schierare contro l’Hellas al posto del croato.

L’infermeria del Milan continua a riempirsi, e scherzo del destino, di attaccanti. Dopo Mario Mandzucik, Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu agli indisponibili si è aggiunto oggi Ante Rebic, che ha rimediato un’infiammazione all’anca.

Il croato aveva mostrato le prime ravvisaglie del problema a Roma, quando uscì a metà dell’intervallo dopo aver siglato il gol vittoria. Oggi pomeriggio, durante la rifinitura l’esterno offensivo ha lasciato il campo d’allenamento scuro in volto.

La prima diagnosi racconta di una infiammazione all’anca. Questo è un problema per Stefano Pioli, che deve rinunciare a un titolare a poche ore da una gara cruciale.

Le alternative sono tre: Jens Petter Hauge, unico sostituto naturale del croato, Brahim Diaz, che si sposterebbe sulla fascia, e Samuel Castillejo, che porterebbe allo spostamento di Alexis Saelemaekers sulla fascia destra.

Abbiamo chiesto ai nostri lettori su Twitter quale fosse il sostituto ideale di Ante Rebic.

Leggi anche:

Milan, per i tifosi è Hauge il sostituto ideale di Rebic

Ante Rebic aveva ritrovato il suo canonico smalto in questo 2021, trovando spesso il gol. L’ultimo aveva deciso lo scontro diretto contro la Roma, tuttavia in quella gara il croato aveva ravvisato un primo problema all’anca che non gli aveva impedito di giocare contro l’Udinese.

Tuttavia nella rifinitura odierna Rebic ha ravvisato ancora dolore all’anca e per questo non è stato convocato contro il Verona, per la gara di domani alle 15.

Stefano Pioli è indeciso sui piani tattici, e noi abbiamo chiesto ai nostri lettori, tramite un sondaggio su Twitter, chi fosse l’ideale sostituto tra Diaz, Castillejo e Hauge.

Diaz, 4 gol in stagione, era partito bene ma poi ha rallentato il suo ritmo per via di troppi infortuni, e se fosse scelto cambierebbe la sua zolla di competenza, giocando esterno sinistro invece che trequartista. Castillejo, 3 gol in stagione ma solo uno in campionato, giocherebbe a destra con Saelemaekers che cambierebbe zona di competenza. Hauge è il sostituto naturale del croato, ma anche lui vive un basso rendimento in questi mesi.

Per i nostri tifosi è Hauge, col 64.4% dei voti il giocatore ideale per sostituire Rebic. Staccato Diaz, 30.1% dei voti, mentre Castillejo ha solo il 5.5% delle preferenze.